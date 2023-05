Galtier : Le PSG se déchire en interne pour son remplaçant

Thibault Morlain

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier a encore un an de contrat avec le club de la capitale. Oui mais voilà, à défaut d’avoir vraiment réussi avec Paris, le technicien français pourrait déjà être remercié. La quête d’un successeur à Galtier a d’ailleurs déjà commencé et plusieurs noms reviennent. C’est notamment le cas de Thiago Motta, ancien joueur du PSG. Le fait est qu’au sein de la direction parisienne, on ne serait clairement pas sur la même longueur d’onde concernant l’actuel entraîneur de Bologne. Explications.

Un an et puis s’en va ? Christophe Galtier pourrait ne pas s’éterniser sur le banc du PSG. Malgré un titre de champion de France, l’entraîneur parisien pourrait prochainement être remercié. Cela libérerait alors la place à un nouveau technicien à Paris. Mais qui viendra remplacer Galtier ? L’une des options mène alors à Thiago Motta, ancien joueur du PSG et qui fait actuellement du très bon boulot à Bologne en Serie A.

Al-Khelaïfi rêve de Motta au PSG…

Reverra-t-on Thiago Motta avec le PSG, cette fois en tant qu’entraîneur ? En interne, l’Italien a ses partisans, un en particulier qui du poids : Nasser Al-Khelaïfi. Selon les informations du Parisien , le président du PSG apprécie grandement Motta, au point donc de pousser sa candidature pour succéder à Christophe Galtier. Al-Khelaïfi estimerait même que l’ancien Parisien serait la personne idéale afin de remettre de l’ordre au sein du club de la capitale, connaissant bien l’environnement.

… mais pas Luis Campos

Oui mais voilà, au PSG, tous ne vont pas dans le sens de Nasser Al-Khelaïfi à propos de Thiago Motta. A commencer surtout par Luis Campos. Et le Portugais n’est pas le seul à avoir cette position. Au sein du club de la capitale, l’actuel entraîneur de Bologne est loin de faire l’unanimité. En effet, beaucoup estiment que Motta n’aurait pas encore les épaules pour un poste comme celui d’entraîneur du PSG. C’est pourquoi des profils plus expérimentés sont privilégiés à l’instar de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone ou sélectionneur de l’Espagne. Comme le précise le quotidien régional, Motta est ainsi loin d’être le favori pour devenir le prochain entraîneur du PSG, mais tout reste encore possible. Affaire à suivre…