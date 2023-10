Fou rire après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Alors que Marcin Bulka fait aujourd’hui le bonheur de l’OGC Nice, le gardien polonais est arrivé chez les Aiglons en provenance du PSG. C’est en 2019 qu’il rejoint le club de la capitale après son expérience du côté de Chelsea. On en sait d’ailleurs plus sur cette arrivée au PSG de Bulka et notamment cette scène amusante après sa signature.

Pendant plusieurs saisons, le PSG a eu un problème avec ses gardiens. Le club de la capitale a cherché différentes solutions, sans pour autant trouver la bonne. Gardien polonais, Marcin Bulka avait notamment été recruté en provenance de Chelsea. Mais au PSG, il n’aura jamais réellement eu sa chance…

Transfert avorté au PSG, une vérité à 100M€ éclate https://t.co/kL35iyIrDP pic.twitter.com/5TNTXi8JY6 — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Le PSG plutôt que Barcelone ou le Bayern Munich

Après Chelsea, Marcin Bulka s’est donc envolé pour le PSG. Le Polonais avait pourtant l’embarras du choix au moment de prendre une décision pour la suite de sa carrière. En effet, selon les informations de L’Equipe , le Bayern Munich, la Juventus ainsi que le FC Barcelone étaient intéressés par Bulka. Mais c’est finalement le PSG qui a raflé la mise.

Un maillot trop petit pour Bulka

Et suite à son transfert au PSG, Marcin Bulka a d’ailleurs bien ri. Le quotidien sportif rapporte ainsi cette scène entre le Polonais et ses agents. Ces derniers sont revenus de Paris avec comme cadeau pour Bulka un maillot floqué au nom de Gianluigi Buffon. Problème, au moment de l’enfiler, il était trop petit et ça a amusé le désormais joueur de Nice.