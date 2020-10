Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme pour la concurrence entre Bottas et Hamilton !

Publié le 15 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Jusqu’à l’abandon de Valtteri Bottas, le Grand Prix d’Eifel a une nouvelle fois été le théâtre du bras de fer perpétuel entre le Finlandais et son coéquipier Lewis Hamilton. Toto Wolff apprécie particulièrement le spectacle de cette rivalité.

La domination sans partage de l’écurie Mercedes se poursuit cette saison en Formule 1. Dimanche dernier sur le Nürburgring, Lewis Hamilton s’est imposé, égalant ainsi le nombre de victoires en Grand Prix de Michael Schumacher. Parti en position de poleman, Valtteri Bottas, lui, n’a pu terminer la course en raison d’un souci mécanique et vois donc son coéquipier s’envoler un peu plus en tête du championnat du monde. Les deux rivaux se sont directement affrontés dès le premier virage de la course, frôlant la collision. Une scène qui illustre parfaitement leur bras de fer, et ce n’est pas pour déplaire à Toto Wolff.

« Ces gars-là se respectent »