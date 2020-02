Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix serait fixé pour le départ de Paul Pogba !

Publié le 7 février 2020 à 12h30 par La rédaction

Désormais, il semble acté que Paul Pogba quittera Manchester United à la fin de la saison. D'ailleurs, chez les Red Devils, on aurait fixé le prix pour le départ du Français.

Paul Pogba a disputé seulement 610 minutes sous le maillot de Manchester United cette saison. Le milieu français a été forcé de s’écarter des terrains à deux reprises suite à des blessures à la cheville. Après 3 belles saisons avec les Red Devils, le champion du monde vit un moment compliqué en Angleterre. A cela s'ajoute les interrogations sur son avenir. Le contrat de Pogba prendra fin à l'été 2021, mais le départ pourrait intervenir dès la fin de cette saison. Une situation qui devrait forcément plaire au Real Madrid, très attentif au dossier depuis quelque temps. Et les Merengue sauraient à quoi s'en tenir dans ce dossier.

Une baisse de 35M€