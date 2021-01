Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Lampard ouvre la porte à un retour !

Publié le 16 janvier 2021 à 9h05 par La rédaction mis à jour le 16 janvier 2021 à 9h29

Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, a vanté les mérites de Ruben Loftus-Cheek, prêté à Fulham pour l'intégralité de la saison.