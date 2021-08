Foot - Mercato

Mercato : Ça s'emballe en coulisse pour Jérémie Boga !

Publié le 27 août 2021 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 22h07

Jérémie Boga est l'un des joueurs les plus convoités du mercato estival en Italie. L'ailier de Sassuolo aurait des touches en Italie comme en Angleterre.