Fils d’une légende, il veut jouer à l’OM

Axel Cornic

Gardien fantasque, Pascal Olmeta a marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille, où il a notamment remporté la Ligue des Champions en 1993. Mais l’histoire pourrait continuer avec son fils Lisandru, qui fait ses premiers pas dans le football chez les jeunes du LOSC ainsi qu’en équipe de France U18 et qui aimerait bien suivre les traces de son père.

L’OM est en éternel changement depuis quelques années, ce qui semble être l’une des raisons de la crise frappe actuellement le club. Le visage de l’équipe pourrait donc encore changer, avec un grand nom qui pourrait faire son retour.

OM : L’avenir du successeur de Marcelino déjà scellé ? https://t.co/DOMQE6qOGE pic.twitter.com/ZvyLre2CYb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« J'ai rêvé de jouer à l'OM quand j'étais jeune et mon fils aussi rêve de ça »

En direct sur RMC Sport , Pascal Olmeta a en effet laissé entendre que son fils aimerait bien évoluer sous les couleurs de l’OM. « J'ai rêvé de jouer à l'OM quand j'étais jeune et mon fils aussi rêve de ça » a déclaré l’ancien gardien de but, passé à Marseille entre 1990 et 1993.

La nouvelle pépite que City et Chelsea s’arrachaient

Son fils s’appelle Lisandru Olmeta et est considéré comme l’une des promesses du football français au poste de gardien. Nous vous avions révélé en avril dernier sur le10sport.com que des clubs étrangers comme Manchester City et Chelsea souhaitaient le recruter, mais il a finalement signé son premier contrat professionnel à 18 ans avec le LOSC.