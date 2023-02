Fiasco sur le mercato, le PSG a trouvé le moyen de se rattraper

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour son recrutement juge très décevant lors des précédentes périodes de mercato, le PSG va tenter de rectifier le tir l’été prochain et place déjà ses pions sur le marché des transferts. Luis Campos a activé plusieurs pistes, et notamment en attaque avec Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, les deux joueurs de l’équipe de France.

« Pour faire des choix, il faut avoir le choix. Sans répondre à la méchanceté de certains, j'accepte toutes sortes de critiques, mais il faut avoir le choix (…) Suis-je content des performances de certains ? Non. Mais en ce moment, il y a très peu de concurrence », indiquait Christophe Galtier vendredi en conférence de presse, mettant ainsi l’accent sur l’effectif limité dont il dispose cette saison au PSG.

Le PSG veut se rattraper

Il faut dire que le club de la capitale a raté plusieurs opportunités de taille ces derniers mois sur le mercato, avec les arrivées avortées de Milan Skriniar et Hakim Ziyech. Mais le PSG entend bien rectifier le tir dès l’été 2023 et a déjà dressé sa short-list.

Kolo Muani, Thuram, Koné… le PSG se place

Comme l’a révélé L’Equipe Du Soir, le PSG vise en priorité Randal Kolo Muani (24 ans, Eintracht Francfort) pour renforcer son attaque, avec un transfert évalué entre 80 et 100M€. En cas d’échec, Marcus Thuram (25 ans, Borussia Mönchengladbach) serait le plan B de Luis Campos, qui vise également du renfort au milieu de terrain avec un intérêt pour Manu Koné (21 ans, Borussia Mönchengladbach). Affaire à suivre…