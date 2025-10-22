Fiasco à 63M€ : Le PSG répond !

Expulsé ce mardi soir, Illia Zabarnyi a livré une prestation catastrophique face au Bayer Leverkusen. Recruté cet été par le PSG pour 63M€, l'Ukrainien peine à faire l'unanimité depuis son arrivée de Bournemouth. De quoi faire regretter au PSG son investissement ? Pas du tout...
En démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7), le PSG aurait toutefois pu connaitre un autre scénario après l'expulsion d'Illia Zabarnyi. Titularisé en charnière avec Willian Pacho, l'Ukrainien est totalement passé à côté de sa rencontre. Il n'en fallait pas plus pour que le joueur acheté 63M€ par le PSG soit visé par les critiques. Mais voilà que du côté du club de la capitale, pas de quoi de céder à la panique à propos du recrutement de Zabarnyi.
« Pas de doute sur son potentiel »
Malgré les erreurs d'Illia Zabarnyi, le PSG garderait toujours confiance en sa recrue. C'est ce qu'a expliqué Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien : « Concernant Zabarnyi, il n'y a pas de doute sur son potentiel, ni sur son état d'esprit. Il lui faut un peu de temps pour parfaire ses automatismes. Et n'oublions pas qu'il a tout juste 23 ans ».
« Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi... »
Le PSG soutient donc Illia Zabarnyi et il en a bien besoin en ce moment. Les critiques pleuvent à l'encontre de l'Ukrainien. Laure Boulleau a notamment balancé : « Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels. Des fois, tu perds ton duel, il faut lâcher au pire. Faire ça, c’est encore pire. Tu peux encore prendre un rouge. Il a vu que le mec avait de l’avance sur lui, à un moment donné, ne cherche plus le combat physique. De toute façon, le duel est perdu. je trouve qu’il est mauvais perdant ».