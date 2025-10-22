Fiasco à 63M€ : Le PSG répond !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Expulsé ce mardi soir, Illia Zabarnyi a livré une prestation catastrophique face au Bayer Leverkusen. Recruté cet été par le PSG pour 63M€, l'Ukrainien peine à faire l'unanimité depuis son arrivée de Bournemouth. De quoi faire regretter au PSG son investissement ? Pas du tout...

En démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7), le PSG aurait toutefois pu connaitre un autre scénario après l'expulsion d'Illia Zabarnyi. Titularisé en charnière avec Willian Pacho, l'Ukrainien est totalement passé à côté de sa rencontre. Il n'en fallait pas plus pour que le joueur acheté 63M€ par le PSG soit visé par les critiques. Mais voilà que du côté du club de la capitale, pas de quoi de céder à la panique à propos du recrutement de Zabarnyi.

« Pas de doute sur son potentiel » Malgré les erreurs d'Illia Zabarnyi, le PSG garderait toujours confiance en sa recrue. C'est ce qu'a expliqué Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien : « Concernant Zabarnyi, il n'y a pas de doute sur son potentiel, ni sur son état d'esprit. Il lui faut un peu de temps pour parfaire ses automatismes. Et n'oublions pas qu'il a tout juste 23 ans ».