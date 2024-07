«Feu vert» pour ce gros transfert, le PSG a trouvé son homme providentiel sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte pourrait déjà partir. L’international uruguayen a effectivement donné le feu vert pour un transfert à Manchester United qui déjà recruté Leny Yoro. Dans le même temps, le club de la capitale s’active pour recruter Joao Neves. Le point commun entre ces trois transferts se nomme Jorge Mendes.

Les principaux dossiers du PSG pourraient être une nouvelle fois rythmés par Jorge Mendes. En effet, l'arrivée de Joao Neves est excellente voie, tandis que dans le même temps, Manuel Ugarte devrait rejoindre Manchester United qui a déjà recruté Leny Yoro. Trois joueurs représentés par l'agent portugais comme le rappelle Fabrizio Romano.

Mercato - PSG : Un accord est annoncé à l’étranger ! https://t.co/b3GzmoS4h5 pic.twitter.com/MSjo8QlgT0 — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

«United a déjà le feu vert pour Manuel Ugarte»

« United a déjà le feu vert pour Manuel Ugarte comme nouveau milieu de terrain potentiel, le contrat a été discuté et - c'est un détail important - avec le même agent qui s'occupe de Leny Yoro, Jorge Mendes. Jorge Mendes est toujours un très grand nom, évidemment, sur le marché, et Manchester United a également une très bonne relation avec le Paris Saint-Germain - un autre point important », explique le journaliste italien auprès de Caught Offside, avant de poursuivre.

Jorge Mendes à la manœuvre ?

« Si le PSG reçoit la bonne proposition, c'est une histoire qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. La sortie de Casemiro reste un élément important de l'histoire, mais honnêtement les gars, je ne peux rien confirmer concernant les rumeurs selon lesquelles United a du mal à le vendre, ce qui pourrait causer des problèmes à Ugarte et ainsi de suite, non. L'intérêt des Saoudiens pour Casemiro demeure, mais il faut parfois du temps pour se mettre d'accord sur le contrat, l'indemnité de transfert et plus encore », ajoute Fabrizio Romano.