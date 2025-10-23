FC Nantes : Le transfert au Paris FC qu'il va payer très cher ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, le Paris FC accueille le FC Nantes en ouverture de la 9ème journée de Ligue 1. Moses Simon va à cette occasion retrouver les Canaris, le club qu'il a quitté lors du dernier mercato estival. Des retrouvailles qui ont fait réagir son ancien coéquipier, Kelvin Amian. Et dans les rangs nantais, on entend visiblement faire regretter son choix à Simon.

Après avoir passé 6 saisons au FC Nantes, Moses Simon a fini par s'en aller. L'été dernier, l'ailier de 30 ans a rejoint le Paris FC, promu en Ligue 1. Un nouveau départ pour le Nigérian, qui s'apprête à retrouver les Canaris. Forcément, le cas Simon a été au coeur des discussions avant cette rencontre et Kelvin Amian a annoncé la couleur à son ancien coéquipier.

« À nous de ne pas lui faire de cadeau » En conférence de presse, Kelvin Amian s'est exprimé sur les retrouvailles avec Moses Simon. C'est alors que le joueur du FC Nantes a fait savoir : « Non, on ne s’est pas chambrés. On va se parler un peu avant le début du match, je pense. C’est toujours un plaisir de le revoir. C’était un grand frère ici. Une très bonne personne. Demain, il sera dans l’autre camp. À nous de ne pas lui faire de cadeau ».