FC Nantes : A peine arrivé, il fait une annonce sur son avenir

En quête d'un renfort offensif, le FC Nantes a obtenu le prêt de Matthis Albine. Prêté par le Stade Rennais avec une option d'achat estimée à 6M€, le jeune attaquant ne sait pas encore s'il sera toujours un Canari la saison prochaine, mais il annonce la couleur pour son avenir et assure qu'il compte convaincre son nouveau club.

Le mercato du FC Nantes aura mis du temps à se décanter, mais il s'accélère depuis quelques jours. Les Canaris ont notamment renforcé leur secteur offensif avec l'arrivée de Matthis Albine qui vient concurrencer Mostafa Mohamed à la pointe de l'attaque de Pierre Aristouy. Le jeune attaquant, qui était prêté à l'AJ Auxerre la saison dernière, a de nouveau été prêté par le Stade Rennais, cette fois-ci avec une option d'achat estimée à 6M€. Et à l'occasion de présentation officielle, Matthis Albine s'est d'ailleurs prononcé sur son avenir.

Albine évoque son avenir

« Je me projette uniquement sur la saison à venir et ce que je vais faire au FC Nantes. On rediscutera de ça en fin de saison. Je ne réfléchis pas à ça pour l’instant », assure-t-il devant les médias, avant de poursuivre en évoquant notamment son intention de convaincre son nouveau club de lever l'option d'achat à la fin de la saison prochain.

«J’ai un an pour montrer mes qualités»