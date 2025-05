Fan du PSG, il refuse son transfert à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021 alors qu’il évoluait à Valence, Kevin Gameiro est convoité par l’OM. Pablo Longoria l’appelle pour le convaincre de signer, et le président marseillais a presque réussi son coup. Mais l’ancien attaquant du PSG reconnaît que son passé de Parisien l’a finalement dissuadé de signer à l’OM.

Toujours en quête d'avant-centre de haut niveau, l'OM avait tenté de recruter Kevin Gameiro en 2021. En vain. Et pour cause, l'ancien international français rappelle que compte tenu de son passé Parisien, il ne se voyait pas signer à l'OM alors qu'il a joué au PSG entre 2011 et 2013.

Gameiro refuse de signer à l'OM

« Pablo Longoria a essayé de me faire venir. Il a failli, parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année merdique à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais un club en Turquie qui me donnait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très bien payé. Il y avait aussi Pablo, qui était là. Il y avait aussi Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais cette confiance en eux, au-delà du club, qui a failli me faire changer d’avis », révèle-t-il dans le podcast de RMC avant de reconnaître que son passé de joueur du PSG l’avait poussé à refuser l’offre de l’OM.

«Vu mon passif de Parisien, je n’étais pas très chaud»

« J’ai fait traîner les choses. Ils attendaient une réponse de ma part, mais c’était compliqué pour moi, parce que je n’étais pas chaud, à 34 ans, d’arriver dans un club comme ça. Vu mon passif de Parisien, je n’étais pas très chaud. Le problème, c’est que je n’avais rien à ce moment-là. Enfin, pas rien, mais c’était le seul truc qui pouvait me faire vibrer. Pendant quinze jours, j’avais une boule au ventre. Parce que c’était une décision très importante. Un club pas facile, avec ce qu’il y a autour. Quand tu arrives dans un club comme ça, il faut être à 100%. J’ai une vie de famille. J’ai des enfants. À ce moment-là, le grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école. C’est lui qui m’a permis de prendre une décision, on va dire. Il m'avait dit par la suite : "Papa, jamais de la vie je ne porterai ce maillot." J’ai dit : "Ok, d’accord, j’ai compris". Donc j’ai appelé Pablo et je lui ai expliqué que je n'allais pas venir à Marseille, parce que je sais que je ne vais pas être bien. C’est un très grand club, mais je n’allais pas être au top, donc j’ai décidé de décliner l’offre. Et à ce moment-là, je n’avais rien », ajoute Kevin Gameiro.