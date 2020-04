Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Une grosse offre de Leicester pour Alassane Pléa ?

Publié le 23 avril 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Auteur d’une superbe saison du côté du Borussia M’Gladbah, Alassane Pléa est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Et l’un d’eux pourrait faire une petite folie pour se l’offrir.

Avec 8 buts et 7 passes décisives, Alassane Pléa pouvait difficilement rêver meilleure entame en Bundesliga. Acheté par le Borussia M’Gladbach l’été dernier pour un montant de 23 millions d’euros, l’ancien attaquant de l’OGC Nice est l’une des révélations de cette saison 2019-2020 en Allemagne. Et ses performances attirent naturellement les convoitises un peu partout en Europe. L'hiver dernier, le FC Barcelone aurait pensé à Alassane Pléa mais s'est finalement rabattu sur Martin Braithwaite, qui était moins cher et un dossier plus facile à boucler. A présent, c'est surtout en Angleterre que son profil plaît à énormément de clubs.

Leicester le suit de très près