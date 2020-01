Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Trois clubs de Premier League sur Prince Gouano (Amiens)

Publié le 7 janvier 2020 à 16h07 par Alexis Bernard

Absent sur la première partie de saison, Prince Gouano (Amiens) reste un joueur très surveillé en ce mercato hivernal. Notamment en Angleterre.

De retour après une longue blessure, Prince Gouano pourrait ne pas faire long feu du côté d’Amiens. Selon nos informations, plusieurs clubs anglais sont attentifs à sa situation et envisagent une action pour ce mercato hivernal. Ainsi, Watford, Newcastle et West Ham auraient déjà signifié leur intérêt pour le défenseur et capitaine de l’Amiens SC. Sous contrat jusqu’en 2021, Prince Gouano (26 ans) a déjà connu l’Angleterre durant la saison 2014-2015. Il était alors prêté par l’Atalanta Bergame à Bolton.