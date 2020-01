Foot - Mercato - Montpellier

EXCLU - Mercato : Montpellier dégaine une offre de 4M€

Publié le 9 janvier 2020 à 19h43 par Alexis Bernard

Comme l’a confirmé Michel Der Zakarian, il y a bien un intérêt pour Roger Assalé, attaquant des Young Boys de Berne.

Selon nos informations, Montpellier vient de transmettre une offre de 4M€ au club suisse. A priori cette proposition est insuffisante car le club suisse en attend plus. Il est possible que Montpellier rehausse son offre dans les heures à venir. En alternative, le club héraultais pense à Yohan Boli, sur les tablettes de Nantes et Bordeaux ces dernières semaines. Cependant, il dispose d’une offre mirobolante au Qatar…