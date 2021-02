Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Milan AC, Naples… Ça s’organise pour cette gâchette de Ligue 1 !

Publié le 8 février 2021 à 18h20 par Alexis Bernard

Au cœur des derniers mercatos, Boulaye Dia voit son avenir une nouvelle fois sujet de la prochaine fenêtre des transferts. Avec du lourd à portée de mains…

Tout proche d’un départ à l’été 2020, Boulaye Dia est également resté à Reims cet hiver. L’attaquant sénégalais ne manque pourtant pas de sollicitations, lui qui a vu Crystal Palace et Fulham lorgner sur lui avec grande insistance lors du dernier mois de janvier… Mais pour toutes les parties, le club rémois comme pour le joueur, le rendez-vous est pris pour l’été prochain.

Dia aura l’embarras du choix

Selon nos informations, les clubs intéressés par Boulaye Dia se sont déjà positionnés pour l’été prochain. Parmi eux, on retrouver le Milan AC et Naples. Les écuries italiennes ont déjà pris rendez-vous avec le joueur comme le Stade de Reims pour ouvrir des discussions pour un possible transfert. Il faudra naturellement ajouter les clubs anglais à cette lutte qui promet d’être dantesque. Notamment si Boulaye Dia continue sa moisson de buts. Avec 12 réalisations en 22 rencontres, il occupe la quatrième place du classement des buteurs de Ligue 1, derrière des clients comme Mbappé (PSG), Depay (OL) et Volland (AS Monaco).