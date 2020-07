Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Michy Batshuayi proposé à… l’AS Monaco !

Publié le 29 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Selon nos informations, le nom de Michy Batshuayi (Chelsea) a récemment été évoqué du côté de l’AS Monaco.

L’arrivée de Michy Batshuayi du côté de l’AS Monaco était tout proche de se boucler à l’hiver 2019. Alors prêté à Valence, l’attaquant belge avait trouvé un accord avec la Principauté pour venir jusqu’à ce que Chelsea bloque le dossier. Les Blues souhaitaient un transfert, et non un nouveau prêt. L’affaire avait fini par capoter. Mais selon nos informations, on reparle à nouveau de Michy Batshuayi du côté de Monaco…

Le même agent que Ben Yedder