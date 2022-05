EXCLU - Mercato : Lorient chasse deux gardiens de Ligue 1 !

Foot - Mercato - Lorient

En quête d’un nouveau gardien de but pour la saison prochaine, le FC Lorient pense à deux profils qui gardaient les cages d’un club de Ligue 1 cette année. Deux portiers d’expérience, capable de prendre part à la prochaine opération maintien des Merlus. Le 10 Sport vous livre en exclusivité le nom de ces deux cibles.

Le FC Lorient poursuit son projet. Pilotée par Christophe Pelissier, ancien mentor de Luzenac et Amiens, l’écurie des Merlus sera toujours conduite par le technicien toulousain. Comme révélé par Ouest-France , une réunion a eu lieu lundi soir entre le président, Loïc Féry, Christophe Pélissier et un autre dirigeant du club. A trois, il a été décidé que le projet pouvait continuer, malgré les difficultés rencontrées cette saison. A l’hiver, Christophe Pélissier était même menacé. Ses dirigeants ont hésité mais ont choisi de faire confiance au staff en place. A raison puisque l’équipe a fini par obtenir son maintien, évitant le piège des barrages.

Costil sur les tablettes

A présent, le club breton travaille d’arrache-pied sur son prochain mercato. Et parmi les chantiers de l’été, il y a le poste de gardien de but. Si Paul Nardi a démarré la saison, ses performances décevantes ont conduit le coach Pélissier à installer Matthieu Dreyer. Mais les dirigeants souhaitent clairement un nouveau joueur à ce poste. Et selon nos informations, deux profils sont actuellement à l’étude. Le premier n’est autre que l’actuel gardien des Girondins de Bordeaux, lui-aussi en difficulté cette saison : Benoît Costil ! Des discussions sont en cours. Relégué en Ligue 2, Bordeaux ne fermera pas la porte au départ de Costil, qui fait partie des plus hauts salaires.

Lorient veut de l’expérience

L’autre profil étudié est aussi un incontournable de Ligue 1. Il s’agit de Jean-Louis Leca, portier du RC Lens. Lorient scrute attentivement sa situation et le Corse fait partie de l’actuelle short-list au poste de gardien de but. Deux gardiens de but d’expérience, 34 ans pour Costil – 36 ans pour Leca, qui permettraient à Lorient de sécuriser une défense qui en aura bien besoin la saison prochaine.