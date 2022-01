Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Les Young Boys pensent à un ancien de l’OL

Publié le 9 janvier 2022 à 9h18 par La rédaction mis à jour le 9 janvier 2022 à 9h27

A la recherche d’un gardien de but, les Young Boys de Bern songent à Anthony Racioppi, portier de Dijon.

Après les blessures de David von Ballmoos et Guillaume Faivre, les Young Boys de Berne sont en quête d’un gardien de but. Le club suisse souhaite recruter un portier pour la deuxième partie de saison et regarde attentivement en France. Selon nos informations, le profil du Suisse Anthony Racioppi plaît. Sous contrat avec Dijon jusqu’en juin 2024, le joueur formé à l’OL ne joue pas en Bourgogne. L’opportunité de rebondir chez lui, aux Young Boys, pourrait le séduire…