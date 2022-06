Foot - Mercato - Strasbourg

EXCLU - Mercato : Le Hertha Berlin arrive sur Ajorque (Strasbourg) !

Publié le 2 juin 2022 à 21h40 par Alexis Bernard

Après avoir réalisé une super saison du côté de Strasbourg, Ludovic Ajorque (28 ans) se retrouve chaudement courtisé à l’approche du mercato. L’attaquant français a des pistes en France comme à l’étranger. Et selon nos informations, le club allemand du Hertha Berlin vient d’entrer en piste.

En progression constante depuis son arrivée en Alsace, à l’été 2018, Ludovic Ajorque n’est plus qu’un simple attaquant capable d’apporter un coup de pouce dans une saison. Depuis deux ans, le Racing Club de Strasbourg s’appuie très nettement sur lui et l’exercice 2021-2022 a été une nouvelle preuve de son importance. Après avoir inscrit 16 buts en 2020-201, Ajorque a remis le couvert cette saison avec 13 réalisations. Son statut a changé et les intérêts qu’il suscite sont aussi là pour en témoigner.

💫 C'est le moment de tout faire pour que le Racing soit représenté dans votre #11TypeFans de la saison de @Ligue1UberEats !🧤 Matz #Sels 🔒 @alex_djiku 🤩 @fredguilbert24 🌪️ Adrien #Thomasson🎯 Ludovic #Ajorque🔝 @kevingameiro9 🎁 Votre maillot du Racing à gagner ! 💙 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 2, 2022

Strasbourg veut 15 millions

A 28 ans, Ludovic Ajorque est en pleine possession de ses moyens. La meilleure période d’une carrière, c’est son cas. Mais ce n’est pas en Alsace que son futur devrait s’inscrire. Les deux parties sont d’accord pour se dire au revoir à l’été, il faut juste que tout le monde y trouve son compte. Pour Ludovic Ajorque, Strasbourg espère un montant de 15 millions d’euros. Les dirigeants alsaciens sont donc à l’écoute des offres, de Ligue 1 ou d’ailleurs. Et selon nos informations, c’est d’ailleurs qu’une offensive pourrait venir…

L’Allemagne pour Ajorque ?

Si plusieurs écuries de Ligue 1 sont séduites par le profil de Ludovic Ajorque, tant par son gabarit, son efficacité et sa mentalité de guerrier, aucune n’a pour le moment transmis d’offre au Racing. A l’étranger non plus, pour le moment. Mais selon nos informations, on s’approche de plus en plus d’un mouvement très concret du côté de l’Allemagne. Le Hertha Berlin vient en effet de prendre des positions très nettes pour Ludovic Ajorque. Un dossier à surveiller de près et une destination qui pourrait tout à fait plaire à l’intéressé.