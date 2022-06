Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : La short-list du FC Sochaux pour le poste d’entraîneur

Publié le 14 juin 2022 à 0h56 par Alexis Bernard mis à jour le 14 juin 2022 à 0h57

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le FC Sochaux va perdre son entraîneur, Omar Daf, qui file vers Dijon. En quête d’un nouveau coach, les dirigeants doubistes viennent d’établir une short-list à l’intérieur de laquelle se retrouve trois noms. Dont celui de Zoumana Camara, actuellement en poste au PSG avec les U19.

Barragiste pour l’accession en Ligue 1, Sochaux a laissé Auxerre filer vers l’élite (après avoir battu l’ASSE). A présent, les Sochaliens préparent le prochain exercice avec la ferme intention de se retrouver de nouveau aux portes de la Ligue 1. Pour cela, le club doit se trouver un nouvel entraîneur. Omar Daf, actuellement en poste, file vers la sortie. Comme révélé par nos soins, il va poursuivre sa carrière vers Dijon, avec également pour mission de ramener le club bourguignon en Ligue 1. Pour le remplacer, Sochaux pense à trois profils de coachs bien distincts. Le 10 Sport est en mesure de communiquer l’ensemble des noms actuellement étudiés.

Sochaux aime beaucoup Camara

Selon nos informations, dans la short-list du FC Sochaux pour le poste d’entraîneur, on retrouve Zoumana Camara. Ancien joueur de l’OM, Lens et du PSG, l’international français poursuit sa carrière comme entraîneur et dirige les U19 du PSG depuis un an. Les dirigeants sochaliens apprécient beaucoup son profil et aimeraient lui offrir une place de n°1, la première de sa nouvelle carrière. Très apprécié dans son rôle de l’ombre entre le staff et les joueurs au PSG, Zoumana Camara continue de recevoir des bonnes critiques depuis qu’il a pris en main les U19 parisiens.

Parmi les autres profils suivis, on retrouve Olivier Guéguan. Enfin, s’il venait à quitter Lorient, Christophe Pélissier fait aussi partie des profils appréciés.