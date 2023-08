EXCLU - Mercato - FC Nantes : Valence étudie la piste Castelletto

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En plein bras de fer avec le FC Nantes pour tenter de partir cet été, Jean-Charles Castelletto voit les pistes se réduire dans le sprint final du mercato. Mais selon nos sources, Valence, en Espagne, étudie la piste menant au défenseur central camerounais.

Jean-Charles Castelletto a vécu une semaine agitée du côté du FC Nantes. Le défenseur camerounais souhaite quitter le club et le fait savoir en employant la manière forte. A quelques heures du match contre l’AS Monaco, il a tout simplement refusé de répondre à la convocation de son entraîneur, Pierre Aristouy. Finalement convaincu de jouer, il a été titularisé ce vendredi et a même inscrit un but (3-3). Pour autant, son avenir est toujours un sujet d’actualité.

Valence ouvre la piste Castelletto

Selon nos informations, du côté de Valence, en Espagne, on discute activement de l’option Castelletto. Un profil évoqué lors des échanges avec le FC Nantes pour Eray Cömert, défenseur de Valence, qui va être prêté une saison chez les Canaris (avec une option d’achat). Nos sources indiquent que depuis quelques jours, les dirigeants espagnols réfléchissent à bouger sur Castelletto. Une piste qui s’ouvre pendant qu’une autre se referme définitivement. Le Genoa, positionné sur le Nantais depuis un mois, a choisi l’option du Polonais Wieteska (Clermont Foot).