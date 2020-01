Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Discussions en cours pour Zouma (Chelsea) !

Publié le 2 janvier 2020 à 7h15 par Alexis Bernard

En très grande forme depuis plusieurs semaines, Kurt Zouma aurait entamé des discussions autour de son avenir avec Chelsea.

Le premier match de l’année 2020 pour Chelsea avait une saveur toute particulière pour Kurt Zouma. Face à Brighton, le défenseur de 25 ans a en effet disputé sa 100e rencontre de Premier League. Une étape importante dans sa carrière qui coïncide avec un super état de forme de la part de l’international français. Et selon nos informations, en coulisse, des discussions se seraient ouvertes entre les représentants de Kurt Zouma et Chelsea. Les intentions des deux parties sont claires : prolonger le bail de l’ancien stéphanois. Actuellement lié aux Blues jusqu’en juin 2023, Kurt Zouma pourrait s’inscrire encore plus dans l’avenir du club et être récompensé, financièrement, de sa belle progression des derniers mois.