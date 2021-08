Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Chelsea veut 50 M€ pour Abraham, Arsenal et l’AS Rome à la lutte

Publié le 13 août 2021 à 14h11 par Alexis Bernard mis à jour le 13 août 2021 à 14h40

Si Chelsea accepte de discuter pour le transfert de Tammy Abraham, les Blues ont fixé leur prix. Arsenal et l’AS Rome sont prêts à se livrer bataille pour le récupérer.

Après avoir investin une fortune sur Romelu Lukaku, Chelsea regarde le marché des transferts pour tenter de se séparer de son attaquant pourtant prometteur, Tammy Abraham. Et il y a du monde pour sauter sur l’occasion. En Italie, l’Atalanta essaye de jouer sa carte, mais le montant semble au-delà des moyens de Bergame. En revanche, pour l’AS Rome et Arsenal, ça peut le faire.

Chelsea veut 50 millions

D’après nos sources, Chelsea a fixé le prix minimum à 50 millions d’euros pour Tammy Abraham. Pour l’heure, l’offre la plus élevée reçue par les Blues, c’est un montant de 45 millions d’euros. Et c’est l’AS Rome de José Mourinho qui en est à l’origine. Mais Arsenal n’a pas dit son dernier mot et souhaite livrer bataille pour le récupérer.