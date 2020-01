Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Strasbourg veut 15 millions pour Fofana !

Publié le 10 janvier 2020 à 16h38 par Alexis Bernard

Youssouf Fofana intéresse l’AS Monaco mais Strasbourg se montre très ferme pour son milieu de terrain de 21 ans.

Conduite par Robert Moreno, l’AS Monaco a relancé sa campagne pour le mercato d’hiver. Et selon nos informations, le club de la Principauté ne lâche pas Youssouf Fofana, le milieu de terrain de Strasbourg. Des discussions sont en cours et le Racing réclame un montant de 15 millions d’euros pour pouvoir envisager un transfert en ce mois de janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Fofana réalise un super début de saison et s’attire de plus en plus d’intérêt en provenance de France et de l’étranger. Monaco ne semble pas prêt à lâcher l’affaire…