Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Slimani parti pour rester

Publié le 31 janvier 2020 à 11h15 par La rédaction

Malgré les nombreuses sollicitations dont il fait l’objet, et sa volonté de quitter l’AS Monaco, Islam Slimani devrait rester sur le Rocher.

Soucieux de quitter l’AS Monaco malgré un super début de saison, Islam Slimani ne manque pas de sollicitations depuis un mois. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester United, l’Inter Milan et Tottenham pensent à lui et espéraient pouvoir le récupérer en prêt sur la deuxième partie de saison. De son côté, Leicester, club à qui il appartient, n’était pas chaud à l’idée de renforcer un concurrent de Premier League. La piste milanaise aurait ainsi pu prendre de l’épaisseur. Mais selon nos informations, le dossier devrait en rester là. Sauf gros retournement de situation, Islam Slimani va rester à Monaco et terminer la saison en Principauté.