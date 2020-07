Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Le FC Séville revient à la charge pour Disasi

Publié le 29 juillet 2020 à 21h45 par Alexis Bernard

Tout proche de rejoindre Monaco, Axel Disasi a vu son dossier relancé par la gourmandise de Reims et l’arrivée de Niko Kovac. Et le FC Séville tente de se mêler à la bataille.

Les discussions entre Reims et Monaco sont très avancées pour Axel Disasi. Comme révélé par le10sport.com, le club de la Principauté pensait même avoir bouclé le dossier pour un montant de 17 millions d’euros. Mais la gourmandise de Reims, et de son président Caillot, est passée par là. Après avoir reçu une offre de 17 millions d’euros, bonus compris, qui semblait convenir aux demandes rémoises, Monaco a été prié d’offrir cette somme en offre fixe et d’y ajouter des bonus. Tout proche d’un accord, les deux parties ont depuis vu les discussions ralentir, d’autant plus après l’arrivée du nouveau coach monégasque, Niko Kovac.

Séville revient dans la danse

Si la piste monégasque est toujours active, elle est clairement entre les mains d’un Niko Kovac, pour l’heure pas aussi chaud que ses dirigeants. Reims attend des nouvelles. Et pendant ce temps, en Espagne, le FC Séville tente d’accélérer. Le club de Monchi lorgne sur Axel Disasi depuis plusieurs mois. Mais les demandes de Reims paraissent trop importantes pour les Sévillans. Pas sûr qu’ils puissent offrir les 17 millions d’euros attendus (a minima).