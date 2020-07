Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 29 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

Bientôt de retour de son prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait du côté du FC Barcelone. Le Brésilien a d'ailleurs vu Rivaldo lui glisser quelques conseils pour la suite.

La tendance semble se confirmer pour Philippe Coutinho. Prêté tout au long de la saison du côté du Bayern Munich par le FC Barcelone, l’international brésilien ne sera pas définitivement acheté par le club bavarois, qui ne souhaite pas lever l’option d’achat rattachée à son prêt qui s’élève à 120M€. De retour en Catalogne à la fin de la saison, le milieu de terrain doit se trouver un point de chute. Et après avoir explosé à Liverpool, Coutinho pourrait bien retrouver la Premier League où tous les signaux l'envoient ces derniers jours.

« Sa meilleure option pourrait être de retourner en Angleterre »