Mercato - Barcelone : La priorité de Philippe Coutinho est très claire !

Publié le 29 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Au FC Barcelone, on cherche à trouver preneur pour Philippe Coutinho. De son côté, le Brésilien semble avoir une destination en tête en cas de départ…

Depuis plusieurs semaines désormais, le feuilleton Philippe Coutinho. En effet, alors que le Brésilien ne sera pas conservé par le Bayern Munich, son retour au FC Barcelone, d’ici quelques semaines, devrait être bref. En effet, le club catalan aurait déjà averti les représentants du joueur qu’il fallait trouver une porte de sortie. Recruté à prix d’or, Coutinho n’est toutefois plus en odeur de sainteté au Barça, qui cherche à tout prix à s’en débarrasser. Mais pour cela il faut trouver preneur, ce qui ne devrait toutefois pas être une mission simple. Néanmoins, la solution pourrait se trouver du côté de la Premier League.

« Il veut revenir en Premier League »