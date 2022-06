Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Après avoir flambé à l’Euro U19, l’Europe se jette sur cette pépite française

Publié le 30 juin 2022 à 13h10 par Alexis Bernard

Battue en demi-finale de l’Euro U19, l’équipe de France a manqué l’occasion d’inscrire une nouvelle ligne à son palmarès. Une compétition marquée par l’attaquant des Bleus, Alan Virginius (19 ans), qui se retrouve chaudement courtisé.

Favorite pour le titre, l’équipe de France a chuté en demi-finale de l’Euro U19 contre Israël (2-1). Et tandis que le sacre se jouera entre Israël et l’Angleterre, les Bleus peuvent avoir des regrets. Auteurs d’un parcours sans faute avec des victoires contre la Slovaquie (5-0), la Roumanie (2-1) et l’Italie (4-1), les coéquipiers d’Alan Virginius ont montré l’étendue de leur potentiel. L’attaquant du FC Sochaux, très attendu, a parfaitement répondu présent, inscrivant trois buts (et notamment un petit bijou en demi-finale contre Israël). et délivrant trois passes décisives. Pas étonnant de voir de nombreux clubs européens se précipiter pour le signer cet été, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec Sochaux.

Une offre de 7 M€