EXCLU - Mercato : Angers fonce sur une pépite de Ligue 2 !

Publié le 30 avril 2020 à 21h36 par Alexis Bernard mis à jour le 30 avril 2020 à 21h58

Julien Masson, qui vient de prolonger son contrat ce jeudi avec Valenciennes, est une piste chaude du SCO Angers pour le mercato estival.

Tout proche de signer au SCO Angers à l’été 2019, Julien Masson a dû finalement faire demi-tour après un problème décelé à la visite médicale. Un problème de cartilage, à un genou, qui a fait capoter un deal à 1,5 million d’euros et un contrat de 4 saisons dans le Maine et Loire. Mais l’affaire pourrait bien se conclure cet été. Selon nos informations, Angers pousserait fort pour sa venue et Valenciennes semble d’accord pour le vendre. Le club doit faire face à un déficit important et ne peut se permettre de conserver ce talent plus longtemps.



Afin de vendre au meilleur prix son joueur, Valenciennes vient d’ailleurs toujours de le prolonger. Si son contrat courait jusqu’en juin 2021, Julien Masson vient de s’engager pour un bail allant jusqu’en 2023. Une stratégie pour être mieux vendu cet été. Et Angers semble être sur son chemin…