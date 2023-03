Entraîner le PSG ? Mourinho a déjà lâché une réponse

Thibault Morlain

Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier est plus que jamais en danger. La question de sa succession fait actuellement énormément parler et voilà que le nom de José Mourinho a été évoqué pour prendre place sur le banc parisien. Aujourd’hui, le Special One office du côté de l’AS Rome. Rejoindra-t-il le PSG ? Mourinho avait déjà donné certains indices à ce sujet.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Alors que l’exercice actuel vire au fiasco pour le club de la capitale, Christophe Galtier pourrait en faire les frais. Après seulement une saison, le natif de Marseille pourrait être remercié et remplacé. Mais par qui ? Alors que le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse, l’option José Mourinho gagnerait également du terrain.

Mourinho à la place de Galtier au PSG ?

Aujourd’hui entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho a souvent été annoncé dans le viseur du PSG. Cette fois pourrait-elle être la bonne ? Le Special One pourrait être celui qui remettre de l’ordre à Paris et venir entraîner en Ligue 1 ne devrait pas le déranger. En effet, en 2019, alors qu’il était de passage du côté du LOSC, Mourinho avait fait passer un message fort.

« Je peux m'imaginer entraîner en Ligue 1 »