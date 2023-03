La révolution Mbappé est totalement validée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine de l'équipe de France. L'attaquant du PSG prendra la succession d'Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde. Kylian Mbappé était en balance avec Antoine Griezmann qui vivrait mal la situation. Mais Bixente Lizarazu estime que c'est le meilleur choix possible.

«Il est le premier de cordée et il n'a pas peur d'y aller»

« Il cochait toutes les cases, pour le présent et l'avenir. Il y avait déjà le fait que ce soit un leader dans le jeu, qui fait gagner les matches. Sa finale de Coupe du monde a été épatante, dans un moment où l'équipe passait au travers. Il lui a permis de revenir de nulle part et il a pris la parole à la mi-temps avec un message très impactant. Pour moi, c'est une forme de déclic. Il a montré qu'il était plus qu'un leader d'attaque et de terrain, qu'il était un leader tout court. Il a aussi pris la parole sur différents sujets délicats, que ce soit les attaques de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, avec des mots percutants, ou bien sur la question des droits à l'image, en confrontation avec la FFF et Le Graët. Sur beaucoup de sujets, il est le premier de cordée et il n'a pas peur d'y aller », lance le Champion du monde 1998 dans les colonnes de L’EQUIPE .

«Kylian n'a pas peur des responsabilités»