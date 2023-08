Enrique adore ce crack, le PSG est déjà passé à l'action

Hugo Chirossel

Titulaire pour la troisième fois en autant de rencontres samedi soir face au RC Lens, Warren Zaïre-Emery est en train de devenir un élément incontournable dans le milieu de terrain du PSG. Le jeune joueur a reçu les louanges de Luis Enrique après le match, le qualifiant de « diamant brut ». Les dirigeants parisiens en ont bien conscience et ont déjà entamé des discussions afin de prolonger son contrat.

Samedi soir était une soirée spéciale pour le PSG. Alors qu’ils recevaient leur dauphin et vice-champion de France, le RC Lens, les hommes de Luis Enrique ont décroché leur première victoire de la saison (3-1), après avoir été tenus en échec par Lorient et Toulouse lors des deux premières journées. Une rencontre marquée par le retour en tant que titulaire de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, ainsi que par le premier but de Marco Asensio depuis son arrivée en provenance du Real Madrid.

« Un tel diamant brut »

Titulaire pour la troisième fois d’affilée, Warren Zaïre-Emery quant à lui a vu son très bon match être récompensé par une ovation du Parc des Princes au moment de son remplacement par Carlos Soler. « Clairement, je l’adore. C’est un joueur incroyable alors qu’il n’a que 17 ans. Il a vraiment tout pour devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il est très technique et très travailleur », a déclaré Luis Enrique à son sujet en conférence de presse après la rencontre. « C’est une chance pour un entraîneur comme moi d’arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition. À nous de l’accompagner désormais sur sa route pour qu’il reste très longtemps au PSG. Il donne beaucoup de joie aux supporters. Cette communion, je ne sais pas si vous l’avez vue, était incroyable alors qu’il n’y a pas longtemps, il était parmi eux . »

Déjà des discussions pour une prolongation de Zaïre-Emery