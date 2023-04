Énorme transfert au RC Lens, une folle bataille se prépare

Hugo Chirossel

Alors qu’il réalise une très bonne saison avec le RC Lens, Loïs Openda risque d’être une des animations du prochain mercato estival. En plus de l’OM, qui suivrait l’international belge, un autre club de Ligue 1 s’intéresserait également à lui. Des clubs étrangers seraient aussi sur la piste de l’attaquant âgé de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027.

Arnaud Kalimuendo étant retourné au PSG à l’issue de son prêt, avant d'être transféré au Stade Rennais, le RC Lens était à la recherche d’un attaquant pour le remplacer lors du dernier mercato estival. En ce sens, les Sang et Or ont décidé de miser 10M€ pour s’attacher les services de Loïs Openda en provenance du FC Bruges.

L’OM s’intéresse à Openda

Un choix qui a porté ses fruits, puisque l’international belge réalise une très bonne saison sous les couleurs du RC Lens. Auteur de 15 buts en championnat, ses performances ont forcément attiré l’attention d’autres clubs européens, notamment l’Inter Milan, comme l’indiquait la Gazzetta dello Sport .

Plusieurs clubs européens suivent l’attaquant du RC Lens