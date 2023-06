Énorme révolution au PSG, un cadre est mis à la porte

Jean de Teyssière

Le PSG entame sa révolution. Avec les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi, c'est une partie du recrutement XXL de 2021 qui quitte le club. Toujours avec l'inconnue concernant Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait en plus de ça mettre un autre cadre à la porte pour réaliser un transfert cet été. Et c'est un autre arrivant 2021 qui pourrait être remercié, en la personne de Gianluigi Donnarumma.

Luis Campos, le conseiller du football du PSG est en train de marquer son territoire. Avec les deux départs du mercato 2021 version Leonardo (Sergio Ramos et Lionel Messi), le PSG pourrait bien mettre à la porte un autre joueur arrivé cet été-là.

Donnarumma échangé pour Bernardo Silva ?

C'est l'une des incroyables bombes de ce début de semaine, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti pourraient être échangés contre Bernardo Silva. Manchester City étant réticent à vendre son ailier portugais à un club détenu par le Qatar, le PSG a décidé de tenter le tout pour le tout, selon Foot Mercato . Et le média Sports Zone va encore plus loin...

PSG : Mbappé lâche une bombe, Aulas hallucine https://t.co/zJKOPg7Dsj pic.twitter.com/hGEAuOoK74 — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Campos veut se débarrasser de Donnarumma