En pleine galère, il annonce son transfert à l'OM

Arrivé cet hiver à l'OM, Ruslan Malinovskyi a connu des débuts intéressants avant de rentrer dans le rang. Des difficultés qu'il reconnaît lui-même, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des ambitions pour la saison prochaine. Prêté par l'Atalanta, l'Ukrainien se projette donc à Marseille et vend ainsi indirectement la mèche pour son avenir.

Très actif durant le mercato d'hiver, l'OM a notamment obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta. Auteur de débuts réussis, l'Ukrainien a eu un peu plus de mal par la suite. Cependant, il est parfaitement conscient de la situation et compte redresser la barre la saison prochaine, confirmant indirectement son transfert définitif à l'OM.

Malinovskyi reconnaît ses erreurs...

« Il y avait des éléments tactiques à intégrer et j'avais peu joué pendant six mois à l'Atalanta Bergame. Il m'a manqué un peu de rythme, un peu plus de connexions avec les autres. Peut-être aussi que je me suis mis trop de pression. Mais Marseille est un grand club, ça n'est pas simple de s'imposer immédiatement. Je peux faire mieux, c'est une évidence. Mais je n'ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux », confie l'international ukrainien pour France24 , avant d'annoncer la couleur pour la saison prochaine.

... et annonce la couleur pour la saison prochaine