C'est confirmé, il annonce son transfert à l'OM

Prêté par l'Atalanta cet hiver, Ruslan Malinovskyi sera toujours un joueur de l'OM la saison prochaine. Il faut dire que la condition pour remplir son option d'achat était facilement atteignable, puisqu'il suffisait que le club se maintienne en Ligue 1. L'Ukrainien confirme donc qu'il sera toujours à Marseille la saison prochaine.

Durant le mercato d'hiver, l'OM a frappé très fort avec l'arrivée de trois recrues, dont Ruslan Malinovskyi prêté par l'Atalanta. Un prêt qui ressemblait presque à un transfert déguisé puisqu'il suffisait que l'OM se maintienne pour que l'option d'achat devienne automatique. L'Ukrainien sera donc toujours Marseillais la saison prochaine. Et il espère bien être encore plus fort.

Malinovskyi explique ses difficultés à l'OM

« Il y avait des éléments tactiques à intégrer et j'avais peu joué pendant six mois à l'Atalanta Bergame. Il m'a manqué un peu de rythme, un peu plus de connexions avec les autres. Peut-être aussi que je me suis mis trop de pression », reconnaît-il dans une interview accordée à France24 , avant de confirmer qu'il sera bien à l'OM la saison prochaine.

«La saison prochaine, je pense que je ferai mieux»