En direct, il déballe tout sur la décision de Zidane

Icône du Real Madrid tant en tant que joueur qu’entraîneur, Zinedine Zidane a dit stop au printemps 2021 en raison d’un ras-le-bol. Contrairement à son départ surprise en 2018, celui-ci a été quelque peu anticipé. Et l’annonce de sa décision s’est faite via un chat du Real Madrid comme l’a dévoilé Fabrizio Romano.

Zinedine Zidane est sans contestation possible une légende du Real Madrid. En atteste sa reprise de volée face au Bayer Leverkusen en finale de Ligue des champions en 2002, qui a été le dernier titre en C1 du club merengue jusqu’à la Decima en 2014, où il opérait en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti.

Zidane a quitté le Real Madrid, avant de revenir et repartir

En 2016, 2017 et 2018, Zinedine Zidane était l’entraîneur principal du Real Madrid lors des trois conquêtes consécutives du club madrilène en Ligue des champions. Moment pour Zidane de décider de quitter une première fois le Real Madrid avant de revenir seulement quelques mois plus tard en mars 2019. Mais c’était sans doute la fois de trop pour Zidane qui décidait une nouvelle fois de claquer la porte du Real Madrid en mai 2021.

«Demain je vais dire au revoir, c'est fini pour moi ici»