Éjecté par l'OM, il débarque en Arabie saoudite ?

Alexis Brunet

Cet été, il y a eu de nombreux changements à l'OM. Pablo Longoria est en train de réussir un mercato ambitieux, car quatre joueurs ont déjà rejoint Marseille, et il devrait en avoir d'autres dans les jours à venir. Tous ces joueurs seront entraînés cette année par Marcelino. L'Espagnol est arrivé pour prendre la succession d'Igor Tudor. Justement, ce dernier pourrait déjà retrouver un banc, en Arabie saoudite.

L'OM est en pleine reconstruction cet été. Pablo Longoria a déjà considérablement régénéré l'effectif, car quatre joueurs ont rejoint Marseille. Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, mais aussi et surtout Pierre-Emerick Aubameyang, et Ismaïla Sarr en attaque.

Ndiaye toujours convoité, Sanchez pourrait revenir

L'OM n'en a pas fini de recruter. Pablo Longoria souhaite encore densifier l'attaque. Pour y arriver, le président marseillais piste Iliman Ndiaye de Sheffield United. Selon les informations de Thibaud Vézirian, il serait aussi possible de voir Alexis Sanchez porter à nouveau le maillot de Marseille.

L’OM veut signer cette star, une mauvaise nouvelle tombe https://t.co/Y736pfPEIn pic.twitter.com/ou0izVyciJ — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Igor Tudor est pisté par l'Arabie saoudite