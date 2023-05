Écarté à l’OM, son retour est réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé, Dimitri Payet traverse une période compliquée. Néanmoins, son entrée en jeu contre le RC Lens samedi soir démontre à quel point le numéro 10 de l’OM peut encore débloquer des situations. A tel point que Jonathan Clauss espère son retour.

Arrivé sur le banc de l'OM l'été dernier, Igor Tudor a fait plusieurs choix très forts. L'un des plus marquants a évidemment été de se passer de Dimitri Payet. Indispensable avec Jorge Sampaoli, le Réunionnais n'est plus que remplaçant à Marseille. Une situation compliquée, mais samedi soir contre le RC Lens, le capitaine de l'OM a prouvé qu'il pouvait encore apporter à son équipe. Buteur, Dimitri Payet a apporté du liant entre la défense et l'attaque comme le souligne Jonathan Clauss.

«On a manqué un peu de liant entre derrière et devant c’est dommage»

« On a très bien démarré le match et on se crée quelques occasions. Ce but refusé nous met un petit coup derrière la tête même si on continue à pousser. On prend ce but qui nous fait un peu mal mais on se remet dans le jeu on essaie, mais on a manqué un peu de liant entre derrière et devant c’est dommage », lance le joueur de l’OM au micro de Canal+ avant de poursuivre.

«On a vu quand même une belle évolution avec l’entrée de Dimitri»