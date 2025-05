Drogba à l’OM, l’histoire d’argent révélée !

Il ne sera resté qu’une saison à l’OM et pourtant, Didier Drogba a laissé une énorme trace du côté de la Canebière. Arrivé en 2003 à Marseille, l’Ivoirien a marqué les esprits, mais voilà que l’histoire aurait pu être totalement différente. En effet, en acceptant de rejoindre l’OM, Drogba a fait une croix sur un gros chèque. Explications.

Après Le Mans et Guingamp , c’est à l’OM que Didier Drogba a poursuivi sa carrière. Recruté en 2003 par le club phocéen, l’attaquant ivoirien n’aura eu besoin que d’une saison pour marquer les esprits au Vélodrome. Une saison XXL qui a dû donner des regrets… à l’ OL . En effet, le club rhôdanien a été recalé par Drogba et ce malgré une proposition économique plus importante.

« Lyon me proposait financièrement plus »

Invité de The Bridge, Didier Drogba a fait une confidence sur son arrivée à l’OM et la proposition de l’OL. L’Ivoirien, passé ensuite par Chelsea, a ainsi révélé : « Je fais un an et demi à Guingamp, boom je pars à Marseille. J’avais le choix entre Lyon et Marseille. Lyon me proposait financièrement plus, ils me proposaient la Ligue des Champions, des titres, mais j’ai fait le choix du coeur ».