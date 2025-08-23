Donnarumma - Départ du PSG : Il tire la sonnette d’alarme en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par le recrutement de Lucas Chevalier et alors qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma doit se trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato estival. Mais Walid Acherchour semble assez préoccupé par la situation du gardien italien qui ne trouve pas preneur, et il s'est confié à ce sujet en direct sur RMC jeudi soir.

C'est la révolution des gardiens cet été au PSG ! Le club de la capitale a déboursé pas moins de 40M€ pour faire signer Lucas Chevalier en provenance du LOSC, ce qui pousse donc Gianluigi Donnarumma au départ. Ce dernier était annoncé dans le collimateur de Manchester City ces derniers jours, mais le dossier traine en longueur, et certains observateurs semblent préoccupés par la situation de Donnarumma au PSG.

« Est-ce qu'il va rester ? » C'est notamment le cas de Walid Acherchour, qui a évoqué le dossier en direct dans l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir : « Ce qui m'intéresse beaucoup au PSG, c'est le retour de Donnarumma à l'entraînement. Mais il va partir ou il ne va pas partir ? Je trouve ça bien qu'il ne soit pas un loft, c'est respectueux, mais est-ce qu'il va rester ? », s'interroge le chroniqueur.