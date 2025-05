Divorce annoncé au PSG, son nouveau club est révélé !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG et Luis Campos négocient une prolongation de contrat. Le Portugais était initialement d’accord pour rester à Paris, mais les négociations n’avanceraient pas et il serait entré en contact avec un très grand club européen. Alors que l’identité de ce dernier n’avait pas encore filtré, on vient d’apprendre que c’est Manchester United qui s’intéresse au dirigeant parisien.

Cet été encore, le PSG va avoir du boulot lors du mercato. Le club de la capitale a déjà identifié certains secteurs à renforcer en priorité, mais il doit également négocier des prolongations de contrat, comme pour Gianluigi Donnarumma par exemple.

Prolongation également pour Campos ?

Différents dossiers qui sont pour le moment gérés par Luis Campos, mais le dirigeant parisien aura-t-il le temps d’aller au bout ? En effet, pour le moment, son contrat prend fin en juin prochain et il n’a toujours pas prolongé. Pourtant, des négociations entre le PSG et le Portugais existent depuis plusieurs mois, mais les deux parties n’ont toujours pas réussi à se mettre complètement d’accord.

Manchester United veut Campos

D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les négociations entre le PSG et Luis Campos seraient aujourd’hui loin d’aboutir. Le Portugais serait d’ailleurs en discussion très avancée avec un grand club européen. Mais alors que l’on ne connaissait pas encore le nom de ce dernier, le journaliste a finalement déclaré que c’était Manchester United qui s’intéresserait au dirigeant parisien. Entre Paris ou Manchester, Campos va devoir vite trancher…