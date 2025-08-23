Divorce à l'OM : «On ne voulait pas une telle rupture», la décision qui l'a brisé...

A l'Olympique de Marseille, le temps est aux adieux avec Adrien Rabiot. Une séparation qui a marqué Roberto De Zerbi alors qu'il avait beaucoup oeuvré pour cette relation depuis l'arrivée de Rabiot à l'OM en septembre dernier. En conférence de presse, sept jours après la violente altercation entre le Français et Rowe, De Zerbi s'est lâché sur la fin du mariage.
Une semaine s'est écoulée depuis le violent dérapage d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille après la défaite des hommes de Roberto De Zerbi face au Stade Rennais au Roazhon Park (0-1). Une première en Ligue 1 manquée cette saison qui a sonné le glas des aventures de Rabiot et de Rowe dans la cité phocéenne au terme d'une seule et unique saison pleine.
«Il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance ?»
Mardi soir, l'OM publiait un communiqué par le biais duquel la direction marseillaise confiait qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe étaient exclus du groupe et placés sur la liste des transferts. Une sanction extrêmement lourde non comprise par Véronique Rabiot, mère et représentante de l'international français qui a réglé ses comptes en interview avec La Provence vendredi. « Lorsque (Mason) Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance. Je suis d'accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance ? Je pars du principe qu'il ne doit rien à l'OM car il a payé d'avance. C'est l'OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect ».
«Si ça avait été mon fils j'aurais fait la même chose»
Les mots de Véronique Rabiot ont fait mal à Roberto De Zerbi qui a tenu en conférence de presse vendredi lui rappeler qu'il avait pris la décision de faire de lui le capitaine de l'OM contre le PSG au Parc des princes en mars dernier et qui lui avait fait plus de câlins la saison dernière qu'à son propre fils. « Adrien est désolé. Il pense que la décision était trop grave, importante. Mais je lui ai dit ce que j'allais vous dire, et que si ça avait été mon fils j'aurais fait la même chose. On peut prendre une décision à contrecœur. Lui après verra ce qu'il veut faire. On ne voulait pas une telle rupture ». Le divorce est rude avec Adrien Rabiot pour Roberto De Zerbi.