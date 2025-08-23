Divorce à l'OM : «On ne voulait pas une telle rupture», la décision qui l'a brisé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, le temps est aux adieux avec Adrien Rabiot. Une séparation qui a marqué Roberto De Zerbi alors qu'il avait beaucoup oeuvré pour cette relation depuis l'arrivée de Rabiot à l'OM en septembre dernier. En conférence de presse, sept jours après la violente altercation entre le Français et Rowe, De Zerbi s'est lâché sur la fin du mariage.

Une semaine s'est écoulée depuis le violent dérapage d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille après la défaite des hommes de Roberto De Zerbi face au Stade Rennais au Roazhon Park (0-1). Une première en Ligue 1 manquée cette saison qui a sonné le glas des aventures de Rabiot et de Rowe dans la cité phocéenne au terme d'une seule et unique saison pleine.

«Il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance ?» Mardi soir, l'OM publiait un communiqué par le biais duquel la direction marseillaise confiait qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe étaient exclus du groupe et placés sur la liste des transferts. Une sanction extrêmement lourde non comprise par Véronique Rabiot, mère et représentante de l'international français qui a réglé ses comptes en interview avec La Provence vendredi. « Lorsque (Mason) Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance. Je suis d'accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance ? Je pars du principe qu'il ne doit rien à l'OM car il a payé d'avance. C'est l'OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect ».