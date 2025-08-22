Départ de Rabiot - OM : Une discussion secrète est révélée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé sur l’affaire Adrien Rabiot, écarté et poussé vers la sortie par l’OM. Le technicien italien est notamment revenu sur la discussion qu’il a eue ce vendredi matin avec l’international français, qui estime la sanction du club trop importante.

Trois jours après que l’OM a annoncé l’avoir placé sur le marché des transferts, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse et a logiquement évoqué le cas d’Adrien Rabiot. Le technicien italien s’est notamment exprimé sur la conversation qu’il a eue avec l’international français ce vendredi matin.

« Il pense que la décision était trop grave, importante » « Il s'est excusé. Il pense que la décision était trop grave, importante. Mais je lui ai dit que j'allais en parler aujourd'hui à la conf », a déclaré Roberto De Zerbi, assurant qu’il aurait pris la même décision s’il s’agissait de son fils.