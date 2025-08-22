Départ de Rabiot - OM : Une discussion secrète est révélée !

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé sur l’affaire Adrien Rabiot, écarté et poussé vers la sortie par l’OM. Le technicien italien est notamment revenu sur la discussion qu’il a eue ce vendredi matin avec l’international français, qui estime la sanction du club trop importante.
Trois jours après que l’OM a annoncé l’avoir placé sur le marché des transferts, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse et a logiquement évoqué le cas d’Adrien Rabiot. Le technicien italien s’est notamment exprimé sur la conversation qu’il a eue avec l’international français ce vendredi matin.
« Il pense que la décision était trop grave, importante »
« Il s'est excusé. Il pense que la décision était trop grave, importante. Mais je lui ai dit que j'allais en parler aujourd'hui à la conf », a déclaré Roberto De Zerbi, assurant qu’il aurait pris la même décision s’il s’agissait de son fils.
« Si lui avait été mon fils, j'aurais fait la même chose en tant qu'entraîneur »
« Si lui avait été mon fils, j'aurais fait la même chose en tant qu'entraîneur. On peut souffrir, prendre une décision à contrecœur, c'était le cas. Mais des fois l'obligation passe devant. Je lui ai donné un conseil paternel. Mais lui maintenant verra ce qu'il veut faire », a ajouté l’entraîneur de l’OM.