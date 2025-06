Disparition au PSG, le transfert est réclamé !

Axel Cornic

Recruté à la surprise générale en juillet 2023, Kang-In Lee a beaucoup joué cette saison au Paris Saint-Germain. Ces derniers mois l’international sud-coréen a pourtant totalement disparu et on pourrait bien ne plus jamais le revoir sous les couleurs parisiennes.

Le mercato s’annonce agité pour le PSG, qui aurait l’intention de boucler plusieurs renforts pour la saison prochaine. C’est pourtant sur le front des départs que ça devrait être le plus animé, avec notamment Kang-In Lee qui pourrait faire ses valises deux ans après son arrivée.

La fin de Kang-In Lee ? L’international sud-coréen était l’un des plus fidèles soldats de Luis Enrique, qui lui avait offert une place de choix dans son recrutement. Mais finalement son temps de jeu a fondu comme neige au soleil et lors des derniers matchs de la saison on ne l’a plus vu. C’est notamment le cas en Ligue des Champions, avec une dernière apparition face à Liverpool lors du 8e de finale retour (1-5 aux tab).