Discussion au sommet au PSG avec Mbappé ? La vérité est dévoilée

Thibault Morlain

Ce mardi, alors que tous les joueurs du PSG étaient enfin réunis à l’entraînement, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour glisser un discours très fort à l’aube de cette nouvelle saison. Et avec cette présence du président parisien, les retrouvailles avec Kylian Mbappé étaient très attendues. Mais visiblement, il va falloir encore attendre un peu pour des explications.

Cela fait maintenant plusieurs jours que le bras de fer a débuté entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors que le Français a annoncé sa décision de ne pas prolonger jusqu’en 2025, le club de la capitale a posé un ultimatum : Mbappé doit signer un nouveau contrat ou il partira cet été. Le feuilleton n’en finit plus de faire parler et une nouvelle étape a été franchie avec le retour du Parisien à l’entraînement ce lundi.

Al-Khelaïfi et Mbappé s’évitent

Et ce mardi, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui était à l’entraînement du PSG. Le président parisien en a-t-il alors profité pour s’expliquer avec Kylian Mbappé ? La réponse est visiblement non. En effet, selon les informations de L’Equipe , il n’y a pas eu de rendez-vous entre Al-Khelaïfi et Mbappé.

Rendez-vous le 31 juillet

Quid alors du feuilleton Kylian Mbappé aujourd’hui ? Comme le précise le quotidien sportif, le PSG attend une réponse définitive de son joueur d’ici le 31 juillet. A cette date, on devrait donc être fixé concernant le sort de Mbappé. Et pour ce qui est de ce dernier, sa position reste inchangée et il ne devrait pas faire de nouvelle annonce d’ici la fin de ce mois-ci.