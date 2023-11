Deux joueurs de Deschamps dans le viseur du PSG ?

Amadou Diawara

Alors que le prochain mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier, le PSG souhaiterait recruter un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, le club de la capitale aurait identifié deux cibles en Ligue 1. En effet, la direction du PSG s'intéresserait de près à Youssouf Fofana et à Khephren Thuram, deux joueurs de Didier Deschamps en équipe de France.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé fort sur le mercato en recrutant douze joueurs au total. Parmi les nouveaux joueurs parisiens, deux sont des milieux de terrain : Cher Ndour et Manuel Ugarte.

Campos veut encore offrir un milieu à Enrique

Malgré ces deux arrivées dans l'entrejeu de Luis Enrique, Luis Campos compterait garnir davantage ce secteur lors du prochain mercato hivernal. En effet, le conseiller football du PSG souhaiterait recruter un nouveau milieu de terrain au mois de janvier. D'ailleurs, Luis Campos aurait déjà inscrit deux noms sur ses tablettes en ce sens.

Fofana et Thuram dans les petits papiers du PSG ?